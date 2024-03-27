Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:39

Нью-Йорк вчера стал центром президентской кампании Джо Байдена. Там в известном музыкальном центре Radio City Music Hall было проведено гигантское мероприятие по сбору средств для его переизбрания президентом. В нем приняли участие 5000 гостей, каждый из которых заплатил от 225 до 500 тысяч долларов. В результате организаторам удалось за один вечер собрать 25 миллионов. Такого в истории американских избирательных кампаний еще не было никогда.

Пожертвования, служащие раскрутке агитации в пользу кандидата играют важнейшую роль в любых американских выборах, хотя и не всегда они определяют победу. На выборах 2016 года кандидат от демократов Хиллари Клинтон набрала больше средств, чем Дональд Трамп, но проиграла ему. Хотя следует напомнить, что она победила бы его, если бы в Америке было прямое голосование граждан, а не нынешнее архаическое избрание коллегии выборщиков, ведь Хиллари набрала тогда на три миллиона голосов больше, чем Трамп. В нынешних выборах Байден замечательным образом опережает Трампа по сбору средств — у него в копилке 71 миллион, а у последнего 33.5. На одной только вчерашней встрече в Нью-Йорке демократы собрали на 5 миллионов долларов больше, чем команда Трампа за весь февраль. Но дело, конечно, не только в деньгах. К Байдену в Нью-Йорке присоединились два в прошлом президента–демократа — Барак Обама и Билл Клинтон. Cначала занявшие места в креслах в зале, они поднялись на сцену под аккомпанемент песни Брюса Спрингстина Born to Run. Название песни формально переводится как «Рожденный бежать», однако там есть и другой смысл - «run» в политическом лексиконе Америке означает «участвовать в выборах».

Обама и Клинтон — великолепные ораторы с потрясающим чувством юмора. И, несмотря на возраст (первому 62 года, второму – 77) они не потеряли способность зажигать публику. Шоу с их участием, на котором также было много знаменитостей Голливуда удалось на славу. Как сказал известный кинопродюсер Джеффри Катценберг, оно стало «отражением момента» (reflection of the momentum»). Опять же требуется перевод на «американский» — в данном случае под «моментом» подразумевается некий поворот, и даже если хотите, час удачи. Поддержка Байдена двумя его предшественниками стала впечатляющей демонстрацией единства демократических рядов. И это резко контрастирует с разбродом и шатаниями в высшем эшелоне республиканцев. Его не подумал поддержать единственный оставшийся в живых президент-республиканец Джордж Буш-младший. Более того, он еще в 2021 году, хотя, и не называя Трампа по имени, раскритиковал Республиканскую партию как «изоляционистскую, протекционистскую, проповедующую нативизм (речь идет о распространяемых идеях о том, что рожденные в США являются более важными персонами, чем те, кто иммигрировал туда из других стран).