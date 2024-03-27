Депутат Гудрат Гасангулиев сделал ряд заявлений

Как сообщает корреспондент haqqin.az, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении изменений в законы в связи с реализацией закона «О чрезвычайном положении», депутат заявил, что при ДТП на магистральных дорогах, чрезвычайных ситуациях вертолеты санитарной авиации – самый скорый способ доставки пациента в больницу. Санитарная авиация позволяет избежать или уменьшить задержки в пути, которые опасны для больного.

Депутат выразил сожаление, что ни в одной новой клинике не построены площадки для приземления санитарной авиации. Во время Второй Карабахской войны раненых доставляли на вертолетную площадку в поселке Патамдар, а затем на машине скорой помощи в клиники. Учитывая плотный трафик в Баку, это занимает много времени, заметил Гасангулиев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» показал, насколько важно предусмотреть все виды экстренной помощи при чрезвычайных происшествиях, сказал депутат.

«В Азербайджане также были теракты: взрыв в бакинском метро, расстрел в Нефтяной академии и др. Быстрое реагирование в сложной ситуации может сохранить здоровье и жизнь людей. Мы видим, как МЧС проводит учения по эвакуации при чрезвычайных ситуациях в метро. При этом нам неизвестно, какая работа проводится в этом плане со стороны силовых ведомств», - сказал Гасангулиев.

Депутат предложил провести специальное заседание парламента, на котором представители силовых ведомств расскажут, какие меры проводятся для реагирования на угрозы терроризма.

По словам депутата, в рамках политики по предотвращению техногенных катастроф необходимо вынести за пределы Баку нефтеперерабатывающий завод: «Любое происшествие на этом предприятии может создать большую угрозу жизни граждан».