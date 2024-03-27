Депутат: У южных азербайджанцев не хватает денег для учебы в Баку

Обучающихся в вузах Азербайджана азербайджанцев из Ирана необходимо освободить от оплаты за учебу. Как сообщает корреспондент haqqin.az, с таким предложением выступил депутат Сабир Рустамханлы на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, многие из иранских азербайджанцев сталкиваются с проблемами в оплате учебы в бакинских вузах и потому вынуждены возвращаться домой.

Депутат отметил, что Азербайджан «ведет политику на стратегическую интеграцию тюркских государств»: «В Турции есть закон, предоставляющий льготы для студентов из тюркских стран. Мы можем на первом этапе создать льготы для обучения в наших вузах детей азербайджанцев, проживающих в Узбекистане, Казахстане, других тюркских странах, а затем для граждан этих стран. Это активизирует контакты между нашими народами и станет вкладом в объединение тюркского мира».