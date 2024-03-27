Шакро Молодой вышел досрочно из колонии

Вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, досрочно освободился из краснодарской колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Калашова выпустили из ворот ИК-2, расположенной в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Он, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи.