Шакро Молодой вышел досрочно из колонии
Вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, досрочно освободился из краснодарской колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Калашова выпустили из ворот ИК-2, расположенной в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Он, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи.
Утверждается, что Шакро Молодой получил условно-досрочное освобождение (УДО) из-за проблем со здоровьем.
13 марта сообщалось, что краснодарский суд удовлетворил его ходатайство об УДО.
В 2018 году Калашова приговорили к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements в Москве. Инцидент произошел в 2015 году и закончился перестрелкой.
Калашов, один из влиятельных криминальных авторитетов в РФ, стал номером один в воровском мире после смерти известного вора в законе Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян) в 2013 году.