Премьер Польши заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

«Я знаю, это звучит катастрофически, особенно для людей молодого поколения, но мы должны мысленно привыкнуть к наступлению новой эры. Предвоенной эпохи. Я не преувеличиваю. С каждым днем это становится все более очевидным», — сказал Туск.

Он напомнил, что предупреждал об опасностях, которые представляет Россия, еще в 2009 году, но тогда «люди пожали плечами: конечно, поляк, русофоб», но теперь в столицах Европы отношение к этой проблеме меняется.

Туск заметил, что испанский премьер Педро Санчес недавно попросил не использовать слово «война» в официальных заявлениях, чтобы не беспокоить людей абстрактными словами. «Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг не обсуждать, а действовать и готовиться к защите», — подчеркнул польский лидер.