Премьер Польши заявил о наступлении «предвоенной эпохи»
Война перестала быть признаком прошлого, возможен любой сценарий, заявил польский премьер Дональд Туск. Его слова приводит La Repubblica.
«Я знаю, это звучит катастрофически, особенно для людей молодого поколения, но мы должны мысленно привыкнуть к наступлению новой эры. Предвоенной эпохи. Я не преувеличиваю. С каждым днем это становится все более очевидным», — сказал Туск.
Он напомнил, что предупреждал об опасностях, которые представляет Россия, еще в 2009 году, но тогда «люди пожали плечами: конечно, поляк, русофоб», но теперь в столицах Европы отношение к этой проблеме меняется.
Туск заметил, что испанский премьер Педро Санчес недавно попросил не использовать слово «война» в официальных заявлениях, чтобы не беспокоить людей абстрактными словами. «Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг не обсуждать, а действовать и готовиться к защите», — подчеркнул польский лидер.