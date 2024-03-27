Сиявуш Новрузов провозгласил: В каждый дом по ипотеке

Депутат Милли Меджлиса Cиявуш Новрузов призвал значительно облегчить условия выдачи ипотечных кредитов для граждан страны.

«Сейчас ипотекой пользуются сплошь государственные служащие. Другие категории граждан - ювелиры, слесари, сварщики, парикмахеры, представители других профессий - не могут получить ипотеку.

Эти люди занимаются мелким и средним бизнесом, в отличие от некоторых, платят налоги. Всего три журналиста взяли ипотечные кредиты. Есть журналисты, которые годами работают в одном СМИ, но их рабочее место считается временным. Несмотря на многочисленные обращения, журналисты не могут получит ипотеку. Также не могут получить ипотеку и улучшить жилищные условия молодые специалисты в селах. Необходимо пересмотреть условия выдачи ипотечных кредитов в сторону облегчения условия получения», - сказал Новрузов.