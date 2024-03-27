Американцы в Анкаре: что обсуждают

Группа членов Палаты представителей Конгресса 29 марта прибыла в Анкару для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.

Как отмечает телеканал A Haber, планируется, что с ними проведут переговоры министр обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

Среди основных вопросов - поставки Турции истребителей F-16 и их модернизация, ситуация в секторе Газа, война России против Украины, антитеррор и визит Эрдогана в США.