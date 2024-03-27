Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) задержали не менее 9 жителей города Вахдат за связи с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта и террористической организацией «Исламское государство».

После нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве в качестве подозреваемых были арестованы 8 человек. По данным следствия, пятеро из них - граждане Таджикистана, еще двое - уроженцы республики, имеющие гражданство России, еще один - уроженец Кыргызстана с гражданством РФ.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» - «Вилаяти Хорасан».

В Таджикистане правоохранительные органы совместно с российскими следователями допросили родственников задержанных. По данным источника, некоторых родственников подозреваемых отпустили на свободу, других все еще допрашивают.

Один из подозреваемых, Саидакрам Раджабализода, является уроженцем города Вахдат Таджикистана. Как сообщает «Радио Озоди», после теракта власти Таджикистана допросили его мать, брата, жену и двух его дядей в Душанбе.

На данный момент неизвестно, каким образом 9 задержанных в Вахдате связаны с Саидакрамом Раджабализода и другими подозреваемыми в теракте в Москве.