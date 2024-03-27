Варсен Агабекян стала госминистром Палестины

Варсен Агабекян назначена государственным министром Палестины по иностранным делам и соотечественникам за рубежом (экспатам). Об этом сообщает палестинское информагентство Wafa.

Агентство опубликовало список нового правительства, которое одобрил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Министром иностранных дел стал Мохаммад Мустафа.

Должность госминистра в Палестине – это высокопоставленный чиновник, подчиненный министру, но тоже имеющий министерский статус.

Новое правительство приступит к работе 31 марта.