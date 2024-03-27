Таджики уже не хотят в Россию

Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» и последующих событий в России поток таджикистанцев туда снизился. Как сообщили журналистам в представительствах авиакомпаний, на данный момент наблюдается не только снижение продажи авиабилетов в эту страну, но и их возврат.

«В настоящее время наблюдается снижение продаж билетов в РФ, а также оформление возврата билетов в среднем на 20%. Но мы надеемся, что в самое ближайшее время ситуация восстановится к прежним показателям», - сообщили в таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

По словам одного из сотрудников душанбинских авиакасс, количество рейсов сокращено из-за снижения пассажиропотока.

«У «Уральских авиалиний», если раньше было 3 рейса в аэропорт «Жуковский», то сейчас из-за того, что нет загруженности, они сделали лишь один рейс. Практически каждый день есть возвраты, люди боятся, говорят, что там (в России) мигрантов очень мучают. Поэтому ждем, пока вся обстановка наладится», - ответил сотрудник.

В других авиакассах, например, российской компании S7 Аirlines, изданию «Азия-Плюс» сообщили, что билеты в основном сдавали в первые дни после теракта, 24-26 марта.

Еще в одной кассе сказали, что люди переоформляют билеты на конец апреля в надежде, что «все изменится». «25 марта вернули 40 билетов, 26 марта – 30 билетов, 27 марта - 36 билетов. Безвозвратные билеты обменивали на рейсы на конец апреля. Сегодня уже все более-менее нормально, но покупка билетов снизилась на 30%», - сказал сотрудник авиакассы.

Другой продавец авиабилетов отметил, что в основном люди сейчас боятся лететь в Москву. «В нашу кассу вернули 17 билетов. Люди видят в интернете ролики, где мигрантов депортируют. Но, хочу сказать, что депортируют в основном тех, у кого проблемы с документами. Тем, у кого они в порядке, бояться нечего», - сказал он.