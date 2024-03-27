14:25

В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории» Министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе данных мероприятий соответствующими медицинскими учреждениями Минздрава проводятся многопрофильные медосмотры населения, предоставляются медицинские консультации, осуществляются просветительские мероприятия на тему здорового образа жизни.

Очередное мероприятие, организованное министерством, состоялось сегодня в городе Лачин. В ходе акции специализированный медицинский персонал Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения, в том числе врачи-педиатры, невролог и детский хирург, провели комплексное медицинское обследование детей дошкольного и школьного возраста. Детям, у которых при обследовании выявили проблемы со здоровьем, на месте были даны медицинские консультации, проведены профилактические осмотры, назначено соответствующее лечение. В целом в ходе акции около 100 детей дошкольного и школьного возраста прошли общий осмотр врачей.

После обследования было проведено информационно-просветительское мероприятие для родителей. Педиатры Института выступили с презентациями о сезонных заболеваниях и респираторно-вирусных инфекциях, о причинах возникновения запоров у детей. Была предоставлена подробная информация о признаках и профилактике гриппа, заболеваниях, вызывающих гриппоподобные симптомы, респираторно-вирусных заболеваниях у детей и их лечении, а также о причинах возникновения запоров у детей раннего возраста. Кроме того, подчеркнута важность своевременной вакцинации малышей в соответствии с Национальным календарем прививок Азербайджанской Республики, установленной Министерством здравоохранения в целях иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Отмечена важность здорового образа жизни с раннего возраста, ежедневной физической активности и здорового питания для всестороннего развития своих детей.