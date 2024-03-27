Медосмотр детей и просветительская акция Минздрава в Лачине фото
В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории» Министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе данных мероприятий соответствующими медицинскими учреждениями Минздрава проводятся многопрофильные медосмотры населения, предоставляются медицинские консультации, осуществляются просветительские мероприятия на тему здорового образа жизни.
Очередное мероприятие, организованное министерством, состоялось сегодня в городе Лачин. В ходе акции специализированный медицинский персонал Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения, в том числе врачи-педиатры, невролог и детский хирург, провели комплексное медицинское обследование детей дошкольного и школьного возраста.
Детям, у которых при обследовании выявили проблемы со здоровьем, на месте были даны медицинские консультации, проведены профилактические осмотры, назначено соответствующее лечение.
В целом в ходе акции около 100 детей дошкольного и школьного возраста прошли общий осмотр врачей.
После обследования было проведено информационно-просветительское мероприятие для родителей. Педиатры Института выступили с презентациями о сезонных заболеваниях и респираторно-вирусных инфекциях, о причинах возникновения запоров у детей.
Была предоставлена подробная информация о признаках и профилактике гриппа, заболеваниях, вызывающих гриппоподобные симптомы, респираторно-вирусных заболеваниях у детей и их лечении, а также о причинах возникновения запоров у детей раннего возраста. Кроме того, подчеркнута важность своевременной вакцинации малышей в соответствии с Национальным календарем прививок Азербайджанской Республики, установленной Министерством здравоохранения в целях иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Отмечена важность здорового образа жизни с раннего возраста, ежедневной физической активности и здорового питания для всестороннего развития своих детей.
В завершение были даны ответы на вопросы родителей.
Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медосмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.