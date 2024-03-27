Жители Гюмри освистали Пашиняна

Жители Гюмри холодно встретили премьера Никола Пашиняна и депутатов правящей партии «Гражданский договор», пишут армянские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно информации, местные водители встретили кортеж Пашиняна сигналами и свистом. Жителей города возмутило, что в этот день власти перекрыли центральные улицы города, из-за чего даже возникли стычки между гражданами и патрульными.

В Гюмри Пашинян выступил с заявлениями, с которыми выступал в Тавуше. Он заявил об отсутствии альтернативы возвращения азербайджанских сел.