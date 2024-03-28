Посла Ирана в Баку призвали уйти в отставку

Посла Ирана в Баку Аббаса Мусави призвали уйти в отставку после интервью азербайджанской журналистке, пишут иранские СМИ.

Как утверждают иранские журналисты, «поклонников Ирана и исламской республики» возмутила не отвечающая исламским традициям одежда репортера - на ней не было хиджаба на территории дипмиссии.

Также иранцы недовольны тем, как посол отвечал «на острые и проблемные вопросы», посчитав его ответы недостаточно адекватными и слабыми.