Спикер «Исламского государства» о теракте в Москве

Спикер террористической организации «Исламское государство» Абу Хузайфа Аль-Ансари упомянул атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл» в речи, посвященной десятилетию провозглашения ИГ государством.

«Радио Свобода» пишет, что Аль-Ансари поблагодарил за совершенную атаку афганское крыло ИГ — организацию «Вилаят Хорасан».

Сорокаминутную речь Аль-Ансари распространил медиацентр «Исламского государства» «Фуркан». В выступлении он рассказывал об истории организации, ключевых атаках с участием членов группировки по всему миру.

Аль-Ансари перечисляет нападения на граждан США, России, Китая, Ирана, Мозамбика, подстрекает сторонников к совершению новых терактов. Спикер ИГ заявил, что организация восстановит контроль над территорией сразу после возможного вывода войск стран Запада из Сирии.