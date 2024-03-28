Данилов станет дипломатом

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил планы относительно дальнейшей роли Алексея Данилова, которого уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), отметив, что для него планируют дипломатическую должность. Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на заседании обновленного СНБО.

Владимир Зеленский поблагодарил Алексея Данилова "за годы мощной и профессиональной работы".

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении – на направлении дипломатическом", – сказал президент.