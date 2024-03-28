Депутат заявил, что азербайджанские девушки не хотят рожать

В Азербайджане молодые девушки не хотят становиться матерями, заявил депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он раскритиковал гендерные программы, регулирование института семьи: «Сокращая алименты, мы косвенно поддерживаем эти программы и проекты».

Депутат считает необходимым снизить пенсионный возраст для всех, особенно для женщин с детьми: «В Азербайджане 62-65 лет - слишком высокий возраст для выхода на пенсию».

Рустамханлы подчеркнул, что невыплата детских пособий также влияет на решение иметь детей.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев заявил, что ни в одной стране мира снижение пенсионного возраста не рассматривается на законодательном уровне: «Наоборот, обсуждается повышение пенсионного возраста, так как увеличивается число долгожителей. В настоящее время в Азербайджане 1 млн 100 тыс. пенсионеров. Через 6 лет это число достигнет 1 млн 300 тыс., а в 2040 году - 1 млн 600 тыс.».

Депутат также считает необходимым увеличить число работающих по найму: «В Азербайджане экономически активное население составляет 5 млн 300 тыс. человек, но лишь 1 млн 700 тыс. из них заключили трудовой договор на условиях работы по найму».