Руководитель Kanal-11 предстанет перед судом

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова, предварительное заседание суда назначено на 5 апреля.

Отметим, что в ходе следствия к уголовной ответственности был привлечен еще один человек – Истек Тотиева. Ее обвиняют в совершении аналогичного преступления заодно с Т.Керимовым. В отношении Тотиевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими были признаны два человека – Лейла Алмасзаде и Фаррух Алекперов.

Теймура Керимова задержали 11 декабря. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана.