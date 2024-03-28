Черные хотят деньги. Белые тут ни при чем инь и ян
В Бостоне народная комиссия по репарациям собралась в Лютеранской церкви Воскресения. Духовные лидеры потребовали от «белых церквей» репараций темнокожему сообществу.
Денег на всех никогда не хватит – эту непреложную истину понимают даже в «черных» американских церквях. Которых после финансового успеха активистов BLM, сумевших на пике этого протестного движения обогатиться на сотни миллионов долларов персонально, гложет зависть: они-то умели для себя урвать, а нам ничего не досталось.
Поэтому преподобный Кевин Петерсон решил разогнать волну репараций «за годы рабства» еще раз. Выставив вполне конкретный ценник в размере 16 миллиардов долларов. Можно наличными. Можно жильем и «экономическими институтами», то есть работающими и прибыльными предприятиями, которые перейдут в собственность чернокожих борцов за справедливость в Бостоне.
Аргументация этих репараций совершенно абсурдна, по его словам, в XVIII-XIX веках «в Бостоне было много церквей, белые прихожане которых владели сотнями рабов». Но на волне разгула в Америке политкорректности и прочей толерантности и это сойдет, найдутся люди с альтернативными способностями, которые сразу же начнут этот бред всерьез и горячо обсуждать.
И наверняка встретят сочувствие и понимание в определенных кругах. После того как наркоман и рецидивист Флойд стал фигурой национального масштаба, а его гибель – причиной массовых беспорядков, от современной Америки можно ожидать чего угодно, в том числе и всевозможных общественно-политических извращений. Но не в этом дело.
Как человек, не чуждый истории, я никогда не понимал, почему все эти, прошу прощения, репараторы, не подают свои претензии к тем, кто сделал их рабами и перепродал в Америку. А ведь вопреки распространенному убеждению, «белые» здесь совершенно ни при чем. Они скупали тех, кого им предлагали африканские чернокожие вожди и старейшины. Из числа захваченных в бесконечных межплеменных стычках пленных. Или коли с этим по каким-то причинам было неважно, то из числа собственных соплеменников.
Но нынешним репарантам это вспоминать не с руки. Этак может разрушиться красивая легенда. А вот этого они себе позволить не могут – тогда как дым развеется их некие права на некие многомиллиардные «репарации». А денег-то сейчас много, ничего для этого не сделав, хочется.
Но тут возникает вопрос: а для чего им, собственно, эти деньги? Ведь опыт той же Америки даже не говорит, кричит раненым пингвином, маргиналам, уже которое поколение живущим на вэлфере, что деньги и другое имущество, движимое или недвижимое, в руки давать нельзя. Потратят на наркотики, районы превратят в гетто и вообще все запакостят. Что такое «негритянский район» в американском городе, куда полиция даже днем заезжать опасается, думаю, все знают. Ну а кто не знает – YouTube вам в помощь. Много нового увидите.
Преподобный Петерсон, правда, насколько мне известно, утверждает, что полученные в счет репараций средства будут находиться в доверительном управлении неких советов самых уважаемых и почтенных прихожан. А они-то своих братьев-афроамериканцев никогда не обманут.
Да ну да, да не. Что-то подобное мы уже слышали. В аккурат, когда в BLM крутились сотни миллионов, если не больше – до точных цифр даже американские налоговики не могут докопаться, долларов. А потом все это внезапно испарилось, чтобы возродиться в роскошных особняках, автомобилях и предметах роскоши у «уважаемых и почтенных» активистов этого самого BLM.
А вот о каких-то программах по улучшению жизни остальной массы афроамериканцев, повышению их уровня образования, борьбы с наркотиками услышать так и не довелось.