Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:26

В Бостоне народная комиссия по репарациям собралась в Лютеранской церкви Воскресения. Духовные лидеры потребовали от «белых церквей» репараций темнокожему сообществу. Денег на всех никогда не хватит – эту непреложную истину понимают даже в «черных» американских церквях. Которых после финансового успеха активистов BLM, сумевших на пике этого протестного движения обогатиться на сотни миллионов долларов персонально, гложет зависть: они-то умели для себя урвать, а нам ничего не досталось.

Поэтому преподобный Кевин Петерсон решил разогнать волну репараций «за годы рабства» еще раз. Выставив вполне конкретный ценник в размере 16 миллиардов долларов. Можно наличными. Можно жильем и «экономическими институтами», то есть работающими и прибыльными предприятиями, которые перейдут в собственность чернокожих борцов за справедливость в Бостоне. Аргументация этих репараций совершенно абсурдна, по его словам, в XVIII-XIX веках «в Бостоне было много церквей, белые прихожане которых владели сотнями рабов». Но на волне разгула в Америке политкорректности и прочей толерантности и это сойдет, найдутся люди с альтернативными способностями, которые сразу же начнут этот бред всерьез и горячо обсуждать. И наверняка встретят сочувствие и понимание в определенных кругах. После того как наркоман и рецидивист Флойд стал фигурой национального масштаба, а его гибель – причиной массовых беспорядков, от современной Америки можно ожидать чего угодно, в том числе и всевозможных общественно-политических извращений. Но не в этом дело.

Как человек, не чуждый истории, я никогда не понимал, почему все эти, прошу прощения, репараторы, не подают свои претензии к тем, кто сделал их рабами и перепродал в Америку. А ведь вопреки распространенному убеждению, «белые» здесь совершенно ни при чем. Они скупали тех, кого им предлагали африканские чернокожие вожди и старейшины. Из числа захваченных в бесконечных межплеменных стычках пленных. Или коли с этим по каким-то причинам было неважно, то из числа собственных соплеменников. Но нынешним репарантам это вспоминать не с руки. Этак может разрушиться красивая легенда. А вот этого они себе позволить не могут – тогда как дым развеется их некие права на некие многомиллиардные «репарации». А денег-то сейчас много, ничего для этого не сделав, хочется. Но тут возникает вопрос: а для чего им, собственно, эти деньги? Ведь опыт той же Америки даже не говорит, кричит раненым пингвином, маргиналам, уже которое поколение живущим на вэлфере, что деньги и другое имущество, движимое или недвижимое, в руки давать нельзя. Потратят на наркотики, районы превратят в гетто и вообще все запакостят. Что такое «негритянский район» в американском городе, куда полиция даже днем заезжать опасается, думаю, все знают. Ну а кто не знает – YouTube вам в помощь. Много нового увидите.