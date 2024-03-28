Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что российская сторона получила 29 тел. Украина получила 121 тело военнослужащих, заявил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сообщил РБК Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Украинский штаб, в свою очередь, сообщил, что тела удалось вернуть при совместной работе Международного комитета Красного Креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших были переданы с Донецкого направления, 12 тел — с Луганского и 2 тела — с Запорожского.

Последний обмен состоялся 15 марта. Тогда украинская сторона получила 100 тел. России было передано 69 тел погибших военных.