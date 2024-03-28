Лавров: «Пашинян нарушил данное Баку обещание»

Ситуация в Армении не вселяет оптимизма. Армянское руководство… сознательно ведет дело к обрушению отношений с РФ, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, наших пограничников, в целом Организации Договора о коллективной безопасности. Так сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Не упоминается ничего о том, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, что она была готова в 2021 году направить свою миротворческую миссию в республику, чтобы снизить накал в отношениях Армении с Азербайджаном, причем мандат миссии был полностью согласован на министерской встрече в Ереване осенью 2021-го — мы сидели до ночи, все завизировали, утром, когда уже встретились президенты и премьеры, господин Пашинян сказал, что консенсуса нет», - сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, через несколько дней Пашинян вызвал в Армению такую же миротворческую миссию Евросоюза, пообещав Азербайджану, что это только на два месяца, а через два месяца, проигнорировав Баку, Евросоюз эту миссию удвоил. «И сейчас туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса. И вот вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, руководством парламента Армении», - заметил Лавров.