Лауреат Нобелевской премии назначен советником ректора UNEC

Лауреат Нобелевской премии мира, почетный профессор UNEC Мухаммад Юнус обратился к ректору UNEC.

В своем заявлении лауреат Нобелевской премии выразил желание внести свой вклад в миссию университета в качестве советника ректора UNEC. Учитывая просьбу, ректор Адалят Мурадов назначил своим советником лауреата Нобелевской премии профессора Мухаммада Юнуса.

Отметим, что лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус выступил на международной конференции «Социальный бизнес – путь к развитию», состоявшейся в UNEC в 2017 году, и ему был вручен диплом Почетного профессора UNEC.

16 марта текущего года при участии Мухаммада Юнуса в UNEC состоялось открытие Центра социального бизнеса Юнуса (ЦСБЮ), лауреат Нобелевской премии провел в ЦСБЮ свою первую лекцию, которую посвятил проблемам сферы социального бизнеса.