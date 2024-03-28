Метеорологи о пыльной погоде в Баку

Концентрация частиц пыли в воздухе в Баку и на Апшеронском полуострове сегодня превышает норму в 1,2 раза, заявила ведущий специалист Национальной гидрометеорологической службы Лейла Мадатова.

По ее словам, начиная со второй половины дня в Баку и на Апшероне наблюдается пыльная погода. Согласно спутниковым снимкам, причиной большого количества пыли в атмосфере стали воздушные массы, поступающие с южными ветрами с Каспийского моря.

В ближайшие два дня пыльная погода сохранится на территории Баку и полуострова.