Россия не хочет, чтобы армяне страдали в ЕС

Европейскому союзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу «нет никакого дела до реальных потребностей граждан Армении, республике отводится роль исключительно исполнителя воли Запада». Об этом заявили в МИД России, комментируя доклад «Сети друзей Армении» об углублении отношений ЕС и Еревана, подготовленный под руководством экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

«Евросоюзу и НАТО до реальных потребностей Армении и ее граждан нет никакого дела. Это четко видно из заключения, где утверждается, что разворот республики на Запад – «низкозатратное» предприятие по переформатированию Закавказья под его нужды. Армении в этих построениях отводится роль исключительно исполнителя поручений из Брюсселя и Вашингтона», - говорится в заявлении.

В МИД России также сообщили, что введение безвизового режима с ЕС приведет к оттоку армянской молодежи в благополучные страны: «Авторы пытаются сулить внедрение безвизового режима с ЕС, что приведет к значительному оттоку молодого и экономически активного населения в Европу и негативно отразится на экономике и безопасности Армении.

Это видно на примерах Грузии, Молдавии, Украины, да и, собственно, уже вошедших в ЕС государств Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и т.д., население которых массово перетекает в более благополучные страны на низкооплачиваемые работы».