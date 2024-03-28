В России заявили, что не собираются присоединять Армению

Заявления некоторых представителей армянских властей о том, что Россия заставляет Армению присоединиться к Союзному государству РФ и Беларуси, «не соответствуют действительности». Об этом заявил посол РФ Сергей Копыркин.

«Я сам задаю этот вопрос, откуда взялась эта тема. Здесь есть общественные организации, политические силы, которые выступают за этот процесс, но в данном случае они не имеют отношения к нашим межгосударственным отношениям, к нашему политическому диалогу. Я как человек, как россиянин, как посол отношусь к этому с симпатией, но мне неизвестно, чтобы когда-то этот вопрос ставился как предмет нашего политического диалога и обсуждений», - сказал он.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян и другие представители власти заявили, что Россия преследует цель заставить Армению войти в состав Союзного государства.