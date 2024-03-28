Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:52

Все более ожесточенные атаки армии России угрожают оккупацией еще двух городов в Донецкой области - Угледара и Часова Яра. Чтобы сдержать наступление российской армии, командование ВСУ перебросило на этот участок фронта дополнительные силы, в том числе элитные бригады. Однако армия России бросает в атаку новые подкрепления. На данный момент соотношение сил между сторонами составляет один к пяти в пользу России. После того как русские захватили Авдеевку, резко возросла угроза над городом Угледар. Прорвав вторую линию украинской обороны, российская армия продолжает наступление. При этом командование ВСУ уже признало, что при строительстве второй линии обороны были допущены серьезные ошибки, воспользовавшись которыми, армия России оттеснила украинцев на третью линию обороны и захватила несколько сел вокруг Авдеевки.

Но, поскольку Угледар расположен на возвышенности, его трудно взять лобовой атакой. Поэтому россияне пытаются окружить город, обходя его с севера и юга. Решающее значение для успеха атакующей стороны имеет контроль над поселком Новомихайловка. Как сообщило Министерство обороны РФ, освобождение Новомихайловки обеспечит российской армии выход на оперативный простор в направлении Угледара. В российском оборонном ведомстве заявляют, что «противник оказывает ожесточенное сопротивление с интенсивным контрогнем из артиллерии и танков, что подчеркивает стратегическую значимость Новомихайловки». По данным Минобороны РФ, российские морские пехотинцы штурмом взяли под контроль в Новомихайловке порядка 20 зданий. Ранее сообщалось, что российские войска заняли село Победа в направлении Авдеевки, потеря которого значительно усложнила оборону Новомихайловки, поскольку Победа защищала Новомихайловку с флангов. Как пишут российские военные блогеры, чтобы избежать окружения, подразделениям ВСУ придется уже в ближайшее время оставить Новомихайловку.

Российская армия продвигается на угледарском направлении также со стороны населенного пункта Курахово, угрожая взять в кольцо батальон украинской армии. «Один батальон одной бригады уже может занимать круговую оборону, - пишет военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко. - А это несколько сотен наших солдат. Потому, что враг вокруг них. Потому, что фланги просели и соседние наши подразделения их не удержали. Потому, что у врага сил больше». Кириенко призвала командование ВСУ разобраться и как можно скорее построить там вторую линию обороны. А Курахову – «приготовиться». «Штурмовые [сильнейшие] колонны техники с двух направлений идут на наши силы. Хорошо, что наши успели накопить немного снарядов и раздобыть пополнение людьми. Этому направлению зря не уделяли достаточно внимания. Если русским удастся там продвинуться, то мы будем иметь еще один Бахмут. Только это будет уже Угледар», - пишет Кириенко. Украинские военные считают, что россияне намерены через Курахово зайти на Угледар с тыла. В Генштабе ВСУ говорят, что делают все, чтобы не допустить окружения.

Тем временем армия России резко увеличила интенсивность атак со стороны Бахмута, в результате чего возникла угроза оккупации города Часов Яр. На этом направлении фронта подразделения ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы. В ВСУ заявили, что на Бахмутском направлении на одного украинского бойца приходится 7-10 оккупантов. Также российская армия увеличила удары планирующими бомбами. Западные СМИ пишут, что украинские бойцы, обороняющие Часов Яр, испытывают нарастающий натиск россиян и чувствуют себя брошенными. Некоторые из военнослужащих ВСУ уверены, что вскоре город будет занят российской армией. Командир одного из подразделений ВСУ заявил, что российские БПЛА обрушиваются на них каждые пять-десять минут. «Часов Яр падет, - подчеркнул украинский офицер. - Город легко взять в клещи с двух сторон». Как сообщают российские источники, за последние несколько дней в направлении Часова Яра были захвачены несколько крупных оборонительных укреплений ВСУ. В настоящее время расстояние между административными границами этого города и позициями российской армии составляет всего около 500 метров. В наступление на этом участке российская армия бросила десантников и силы Южного военного округа. По мнению украинских экспертов, бойцам ВСУ также стало сложно предотвращать атаки российских войск в Донбассе, поскольку в последнее время все настойчивее муссируются слухи о планах россиян оккупировать Харьков, по которому усилились удары авиации и артиллерии.