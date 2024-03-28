Cуд не сжалился над Алескером Мамедли

В Хатаинском районном суде рассмотрели ходатайство о замене ареста для учредителя Toplum TV Алескера Мамедли на домашний арест.

Как сообщает haqqin.az, суд ходатайство отклонил.

Напомним, что соучредители Toplum TV Акиф Гурбанов, Алескер Мамедли, сотрудники канала и член структуры «Платформа III Республики» Руслан Иззятли были арестованы судом на 4 месяца. Их обвиняют по статье 206.3.2 (контрабанда) Уголовного кодекса Азербайджана.