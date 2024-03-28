Синоптики предупреждают о нестабильной погоде: дождь, ветер...

В Баку и на Апшероне утром ожидается кратковременное усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, с вечера 30 по утро 31 марта северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с. Ожидаются осадки, в некоторых местах полуострова интенсивные.

С 30 марта на территории Азербайджана погодные условия ухудшатся, предупредили в Национальной гидрометеорологической службе.

В северных и западных районах Азербайджана с полудня 30 марта и до утра 31 марта будут местами осадки, в горных районах - снег. В отдельных регионах (Карабах и Восточный Зангезур, Балакен - Шеки, Аран, Горный Ширван, Губа - Гусар, Ленкорань - Астара) ожидаются осадки интенсивные, возможны грозы и град. Будет усиление западного ветра до 15-20 м/с, днем 30 марта местами - до 23-28 м/с.

В реках увеличится водность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Ленкорань-Астаринского региона ожидаются кратковременные паводки и сели.