Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате взрыва один местный житель погиб, еще двое пострадали, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинив в атаке ВСУ.

По словам Гладкова, супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Ее госпитализировали. Еще один пострадавший сам обратился за помощью в больницу с осколочным ранением поясничной области.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, а также легковой автомобиль, который был припаркован рядом с домом.