Азербайджан призвал Армению не искать отговорки

Армения должна продемонстрировать серьезную политическую готовность к миру с Азербайджаном и преобразованию региона Южного Кавказа. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

По его словам, Азербайджан готов продолжить обсуждения предложений России по мирному процессу с Ереваном: «Россия - наш сосед и партнер и представляет хорошие предложения. Азербайджан также готов продолжить дискуссии в определенных городах России».

«У нас есть стратегические параметры мирного договора и мирного преобразования региона Кавказа, это более чем очевидно и наглядно», - подчеркнул помощник президента, с сожалением отметив, что Армения отказывается от платформы, предлагаемой Россией.

«Армянская сторона также должна продемонстрировать такую готовность вместо того, чтобы искать ненужные и бесполезные отговорки, а также быть вовлеченной в контрпродуктивные геополитические интриги за пределами региона», - добавил Хикмет Гаджиев.