Генпрокуратура требует признать Пугачеву иноагентом
Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом». Соответствующий документ опубликовал представитель прокуратуры Виталий Бородин, сообщает РИА Новости.
«Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин у себя в телеграм-канале.
Ранее он уже обращался в различные инстанции с требованиями проверить российских артистов на предмет административных и уголовных нарушений. Так, Бородин просил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.
После начала войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, переехав в Израиль. При этом она несколько раз приезжала в Россию за последние два года. В 2022 году певица вступилась за своего супруга, которого Минюст признал «иноагентом». Юморист неоднократно высказывался против войны и жертвовал часть своих гонораров украинским беженцам.