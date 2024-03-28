Генпрокуратура требует признать Пугачеву иноагентом

«Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин у себя в телеграм-канале.

Ранее он уже обращался в различные инстанции с требованиями проверить российских артистов на предмет административных и уголовных нарушений. Так, Бородин просил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

После начала войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, переехав в Израиль. При этом она несколько раз приезжала в Россию за последние два года. В 2022 году певица вступилась за своего супруга, которого Минюст признал «иноагентом». Юморист неоднократно высказывался против войны и жертвовал часть своих гонораров украинским беженцам.