Симоньян в бешенстве от блокировки передачи Соловьева в Армении

«Обидчивый эфенди» (премьер-министр Армении Никол Пашинян) запретил транслировать в Армении «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом в соцсетях написала российская журналистка Маргарита Симоньян.

«А как дышал, как дышал! Шел к власти под лозунгами «больше свободы слова». Свободы слова стало меньше. Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка», – написала она.

Отметим, что в Армении заблокировали трансляцию программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».