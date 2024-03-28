Эрдоган приравнял миссию в Газе к Карабаху

Что бы Турция ни предпринимала в последнее время на внешней арене, будь по Карабах у, Сирии, Ливии, бассейнам Средиземного и Черного морей, постоянно наталкивалась на противодействие отдельных сил, которые формировали крупные союзы глобального характера. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в провинции Бурса.

Эрдоган напомнил о решении отдельных союзников Анкары из стран Запада отозвать системы ПВО, размещенные у южных границ Турции с целью защиты населенных пунктов от обстрелов террористов.

«В то время отношения Турции и России были напряженными, а у южных рубежей нашей страны орудовали террористические группировки. Вопреки действиям стран Запада мы решили все свои проблемы безопасности. И все благодаря собственной силе и мощи Турции», - сказал Эрдоган.

Президент Турции заверил, что Анкара продолжит курс на укрепление связей со странами региона. Попытки дестабилизации ситуации в Турции обречены на провал, уверен президент Эрдоган.