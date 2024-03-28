Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла по особым поручениям МИД России Павла Князева, сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны, как сообщается, "обсудили вопросы, вытекающие из повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую ситуацию в регионе".

Отмечалось, что "несмотря на существующие трудности и вызовы, Азербайджан привержен усилиям по обеспечению регионального мира и стабильности".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.