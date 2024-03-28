Арестован девятый фигурант дела «Крокуса» обновлено 18:27
Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои.
Под стражей он пробудет до 22 мая.
По версии следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов.
***18:05
Следственный комитет России (СКР) просит арестовать девятого подозреваемого по делу о теракте в «Крокус сити холле», сообщает Басманный суд.
«В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Лутфуллои Назримада меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.
Назримаду Лутфуллои 24 года, он уроженец Таджикистана, жил в хостеле у метро «Щелковская», детей и жены у него нет, передает РИА Новости со ссылкой на документы суда. Как и остальным фигурантам дела, ему предъявлено обвинение по статье о теракте.
В Басманном суде Москвы, который сейчас решает вопрос о мере пресечения, стало известно, что Лутфуллои ранее был арестован на 15 суток по административной статье за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокуса» во время атаки.