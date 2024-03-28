«В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Лутфуллои Назримада меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Назримаду Лутфуллои 24 года, он уроженец Таджикистана, жил в хостеле у метро «Щелковская», детей и жены у него нет, передает РИА Новости со ссылкой на документы суда. Как и остальным фигурантам дела, ему предъявлено обвинение по статье о теракте.

В Басманном суде Москвы, который сейчас решает вопрос о мере пресечения, стало известно, что Лутфуллои ранее был арестован на 15 суток по административной статье за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокуса» во время атаки.