ЕС пообещал: «Никаких гарантий безопасности» Армении

Неправда, что встреча ЕС-США-Армения будет посвящена «гарантиям безопасности». Об этом заявил официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Петер Стано.

«Она не будет касаться других вопросов, кроме отношений ЕС-США-Армения», - сказал Стано.

Стано добавил, что основной акцент будет сделан на стабильности экономики Армении и двустороннем сотрудничестве.

«Будет возможность обсудить углубление сотрудничества с Арменией с целью укрепления ее экономики на основе двустороннего партнерства ЕС-Армения», – отметил он.