«Карабах» в шаге от чемпионского титула, «Нефтчи» выиграл в Габале

Сегодня стартовал 28-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Нефтчи» победил в Габале со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Килан Лебон.

В 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч «Кяпяз» - «Карабах». Даже в случае ничьи команда Гурбана Гурбанова обеспечит себе чемпионский титул. Это будет 11-е чемпионство «Карабаха».