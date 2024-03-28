«Карабах» в шаге от чемпионского титула, «Нефтчи» выиграл в Габале
Сегодня стартовал 28-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» победил в Габале со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Килан Лебон.
В 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч «Кяпяз» - «Карабах». Даже в случае ничьи команда Гурбана Гурбанова обеспечит себе чемпионский титул. Это будет 11-е чемпионство «Карабаха».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 66 очков (27 матчей)
2. «Нефтчи» - 43 (28)
3. «Сабах» - 40 (27)
4. «Зиря» - 39 (27)
5. «Сумгаит» - 39 (27)
6. «Сабаил» - 37 (27)
7. «Туран-Товуз» - 35 (27)
8. «Араз-Нахчыван» - 32 (27)
9. «Кяпяз» - 27 (27)
10. «Габала» - 16 (28).