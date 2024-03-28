Операция «Антимигрант» в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга проводят масштабную операцию «Антимигрант» по выявлению и депортации иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

«‎К Центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены»‎, — рассказал организации неназванный адвокат, представляющий интересы некоторых иностранных граждан.

По его словам, мигрантов массово высылают из страны на самолетах из аэропорта «Пулково». «‎Вчера только из одного Выборгского района Петербурга было депортировано более 64 иностранных граждан. Вылетело два полных самолета», — рассказал собеседник «Первого отдела».

Днем в пятницу в аэропорт отправились еще несколько автобусов с задержанными, в отношении которых принято решение о выдворении, добавил защитник.