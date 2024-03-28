Автор: Фархад Мамедов 19:12

В интервью газете «Известия» министр иностранных дел России Сергей Лавров особое внимание уделил Армении. Суть его заявлений свелась к тому, что из-за политического разворота правительства Пашиняна в сторону Запада отношение Москвы к своему форпосту на Южном Кавказе охладело до уровня враждебности. Позиция Лаврова, главным образом, базируется на довольно часто используемом Москвой тезисе о «неблагодарности» армянских властей. В ходе интервью министр пытался объяснить, что Россия «сделала все возможное для спасения Армении», но Ереван, исказив все произошедшее с осени 2020 года, «свалил всю вину на Россию» и «отвернулся от нее».

«В Армении мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, - сказал Лавров. - Она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех–трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией». Глава МИД РФ напомнил, что осенью 2021 года именно Россия предложила Армении помощь для стабилизации отношений с Азербайджаном и сформировала полностью согласованную с Ереваном миссию по мониторингу ситуации на границе. Но затем премьер-министр Пашинян заявил об отсутствии консенсуса и вызвал в страну аналогичную миссию Евросоюза. «Вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, и руководством парламента Армении», — подчеркнул Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, даже зная, что премьер-министр Пашинян является «соросистом», то есть идеологическим врагом РФ, Москва продолжала работать с ним и его правительством. «Вы знаете, когда Никол Пашинян был в оппозиции и возглавлял созданное им движение, которое — все это знали — имело связи с фондом Сороса, лозунг у его движения был «Выход», - напомнил Сергей Лавров. - Выход из ОДКБ и из Евразийского экономического союза. Под этим лозунгом Пашинян вывел толпы на улицы, потребовав выборов премьер-министра. У них выборы в парламенте, и при этом он заявил: если его не изберут, то он поднимет народ. Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении». Лавров также отметил, что президент Путин, несмотря на оппозиционное прошлое Пашиняна, неоднократно выражал признательность за шаги, предпринятые им в статусе премьер-министра Армении. А сам Пашинян, в свою очередь, неоднократно заявлял, что ОДКБ и Евразийский экономический союз имеют для Армении принципиальное значение, и что Ереван не изменит свой курс.

В интервью «Известиям» глава МИД РФ рассказал о роли, которую сыграла Россия в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, а также о конкретных инициативах Москвы, связанных с достижением мира между сторонами. Не забыв напомнить, что в ответ премьер-министр Армении отдал предпочтение посредничеству США и Евросоюза. По словам Лаврова, когда в 2022 году на саммите Европейского политического сообщества в Праге, созванного по инициативе Эммануэля Макрона, Армения в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля подписала документ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в соответствии с которым признала, что Карабах — это Азербайджан, «нас никто не поставил в известность». В этой связи Лавров отметил, что позднее президент Путин сказал Пашиняну: «Мы были удивлены, что вы так решили». «Никаких объяснений (со стороны Пашиняна – ред.) не было, - подчеркнул глава МИД РФ. - Несмотря на то, что Пашинян всегда просил нас не забывать, что параллельно с усилиями последних трех лет нужно как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха, и мы этим занимались». По словам Сергея Лаврова, отказ правительства Армении от ОДКБ и его подходы к Евросоюзу «не отвечают интересам армянского народа и России». «Сейчас армянские официальные лица - и в Совете безопасности Армении, и в парламенте, - прямо говорят, что надо больше полагаться на Евросоюз, что ОДКБ якобы не выполняет своих обязательств перед республикой, - сказал глава МИД РФ. - То есть, по сути дела, круг замыкается, и в армянском руководстве начинают высказываться идеи, аналогичные тем, с которыми Пашинян формировал свое движение «Выход». Я уверен, что это не отвечает интересам армянского народа и нашим интересам с точки зрения исторических дружеских связей с армянами, с точки зрения огромной армянской диаспоры, которая проживает в России, и с точки зрения стабильности на Южном Кавказе. Цель у тех, кто сейчас переманивает армянское руководство на сторону Запада, простая - не допустить стабильности на Южном Кавказе, постараться и этот регион превратить в зону своего доминирования. Равно так же, как Запад пытается делать это и в Центральной Азии, да и во многих других частях нашего общего континента».