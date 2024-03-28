Публичная казнь за адюльтер

В Афганистане собираются ввести наказание для женщин за измену в браке. Их будут публично забивать камнями до смерти. Об этом заявил верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, передает The Telegraph.

"Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забрасываем их камнями до смерти. Но мы скоро введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы публично забросаем их камнями до смерти", — заявил мулла во время аудиообращения к западным чиновникам, которое дали в эфире афганского ТВ.

По словам Ахундзады, талибы защищают права человека "как представители Бога", а власти Запада – "как представители дьявола".

Он также заявил, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат интерпретации талибами роли женщин в исламском шариате.

"Хотят ли женщины тех прав, о которых говорят жители Запада?" — спросил он.

И пообещал сражаться с Западом еще 20 или больше лет.

Несмотря на обещания сформировать более умеренное правительство, "Талибан" быстро вернулся к суровым публичным наказаниям, таким как публичные казни и порки, отмечает The Telegraph.