Израиль вернется за стол переговоров с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возвращение израильской делегации к переговорам с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в пятницу CNN.

"Нетаньяху провел беседу с директором разведки "Моссад" и главой Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и одобрил проведение в ближайшие дни следующего раунда переговоров в Дохе и Каире", - приводит телеканал выдержки из заявления офиса Нетаньяху.