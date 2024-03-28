Зеленский готов на переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что готов на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, Путин будет "готов к диалогу", если ВСУ выйдут на границы 2022 года.

"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда он потеряет то, что он захватил, начиная с 2022-го года, он потеряет полностью уверенность даже тех стран, которые еще сомневаются поддерживать Украину или нет. А также он потеряет силу внутри своего государства. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу", - сказал президент Украины в интервью CBS.

Он отметил, что для достижения такого результата нужны "не только военные шаги" со стороны Украины при достаточном количестве западного оружия, но и полная торговая блокада РФ с остальным миром.

"Победить - это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем", - сказал Зеленский.

Отметим, что ранее президент неизменно заявлял, что ВСУ не будут вести переговоров с Россией, пока не выйдут на границы 1991 года. Теперь Зеленский по сути сказал, что готов к переговорам после возврата территорий, потерянных после февраля 2022 года.