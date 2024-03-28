Следком России о теракте

Террористы, совершившие нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл», после преступления должны были пересечь границу России и Украины, чтобы прибыть в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Об этом 29 марта сообщил Следственный комитет (СК) России.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемые в совершении теракта в ходе допросов подтвердили, что их действия, как на этапе подготовки преступления, так и после него, курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram. Он представлялся им под псевдонимом. «Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», — добавил СК РФ.