Орбан назвал «лучший вариант» для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лучшим вариантом для Украины было бы стать «буферной зоной» между Западом и РФ и получить гарантии безопасности. Об этом сообщает венгерское издание Mandiner.

«Премьер-министр Венгрии отметил, что нужно учитывать географическое положение Украины. Для них, как непосредственных соседей РФ… идеально было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, иначе, по мнению Виктора Орбана, украинцы могут лишиться своей страны…» — говорится в публикации.

Также премьер Венгрии считает, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.