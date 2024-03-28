Польша приостановила участие в ДОВСЕ

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, приостанавливающий участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается на сайте канцелярии главы государства.

В публикации указано, что Дуда утвердил «закон от 7 марта 2024 года об изменении срока действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года». Таким образом, прекращая выполнение обязательств по ДОВСЕ на неопределенный срок, Польша формально остается участником соглашения.

Ранее сейм Польши утвердил проект закона о приостановке участия государства в ДОВСЕ.