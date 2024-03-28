Хырдалан останется без света

В городе Хырдалан Апшеронского района будет ограничена подача электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, 30 марта с 09:00 до 17:00 подача электроэнергии на улицу Низами будет осуществляться с перебоями.

Отмечается, что в целях улучшения электроснабжения потребителей ОАО "Азеришыг" проведет реконструкционные работы на данной территории. Соответствующие мероприятия завершатся в течение суток, после чего подача электроэнергии на вышеуказанный участок будет обеспечена в полном объеме.