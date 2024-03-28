Макрон хочет завербовать 200 тысяч солдат

На сайте Министерства обороны Франции анонсирован набор 200 000 человек по таким специальностям как пехотинец, младший офицер, боец спецназа и офицер спецназа. При этом на сайте указано, что приоритет при поступлении на службу отдается мигрантам.

Как сообщают пользователи сети Х, рекламу сайта уже показывают по центральным каналам французского телевидения, в частности, LCI. Сайт вызвал крайне негативную реакцию среди граждан Пятой республики.