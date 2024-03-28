Вучич заявил о колоссальном давлении

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия и ее народ находятся под колоссальным давлением со стороны Запада из-за независимой политики, подразумевающей военный нейтралитет и отказ от антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе обращения к нации.

По его словам, речь идет об «общем давлении» на республику. Он объяснил такое развитие событий отказом Белграда от присоединения к санкциям против России, а также тем, что Запад «испытывает колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил и неуверенности в итогах войны в Украине».