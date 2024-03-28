Сколько техники потеряла Россия

По данным экспертов сайта Oryx, фиксирующих документально подтвержденные потери сторон, российская армия к концу марта лишилась 15 063 единиц техники. Из них почти пятую часть она «подарила» противнику: украинские войска захватили 2935 единиц. Две трети (10 615) было уничтожено, еще 692 – повреждено, 821 – брошено.

За два с небольшим года войны Россия оставила на полях сражений в Украине десятки, если не сотни миллиардов долларов – а именно, более 15 000 танков, самолетов, кораблей, артиллерийских орудий, ракетных систем, БМП и БТРов, командных пунктов и пунктов связи, беспилотных летательных аппаратов, грузовиков снабжения и т. д.

Реальные масштабы потерь могут быть больше, так как фиксируются не все случаи. Например, по подсчетам Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия потеряла 342 самолета и 325 вертолетов. Oryx дает цифры примерно втрое меньше – 107 и 135 соответственно.

Хотя украинские данные могут быть завышены, потери российских ВВС действительно сильно возросли в последнее время. Лишившись многих самолетов и вертолетов в начале войны, Россия не смогла установить господства в небе и стала держать авиацию подальше от фронта.

Еще одна сфера удач ВСУ, которым не удалось в прошлом году провести успешное контрнаступление на суше, – война на море. С помощью морских беспилотников и ракет Украина, не имеющая собственного флота, уничтожила около трети кораблей Черноморского ВМФ, фактически сделав его бесполезным в войне. Только за прошлые выходные было повреждено четыре корабля – три десантных и разведывательный.