Москва о поставках вооружения в Армению

Россия очень серьезно относится к своим обязательствам поставлять уже приобретенное вооружение в Армению, стороны активно взаимодействуют в этом направлении. Об этом в интервью армянским СМИ заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Мне известно, что с российской стороны очень серьезно относятся к выполнению вот этих обязательств. Да, были определенные объективные сложности, это не политизированный вопрос. Сейчас есть активные контакты, взаимодействия, все контракты, которые есть, должны в ближайшие два года быть выполнены", - отметил он.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что в 2020-2024 годах доля России в соглашениях о поставках вооружений Армении сократилась с 96% до менее 10%.