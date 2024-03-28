Арестован австрийский экс-разведчик, следивший за Христо Грозевым

Арестован бывший сотрудник службы государственной безопасности Австрии, который следил за журналистом-расследователем Христо Грозевым. Как пишет австрийская газета Der Standard, Эгисто Отт подозревается в том, что продал данные, извлеченные из смартфонов троих высокопоставленных австрийских чиновников, которые были похищены во время ремонта. Эти данные затем оказались у ФСБ России.

По имеющимся данным, сотрудник Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом Австрии (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT) Отт передал данные, скопированные из смартфонов летом 2022 года. Информация об этом поступила несколько недель назад из Великобритании, где продолжается следствие по делу операционного директора платежной компании Wirecard Яна Марсалека.

Прокуратура полагает, что Отт использовал служебное положение, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации и продать ее. Покупателем выступил бывший чиновник BVT Мартин Вайс, который, в свою очередь, работал на Яна Марсалека. В прокуратуре Вены уточнили, что были арестованы два человека, но имя второго не называется.

Похищенные смартфоны принадлежали Михаэлю Клойбмюллеру, который в течение многих лет возглавлял офис министра внутренних дел Австрии; Михаэлю Такачу, который сейчас возглавляет Федеральную полицию; Герноту Майеру, директору Федерального ведомства по делам иммиграции и предоставления убежища. В 2017 году произошел несчастный случай: во время поездки по делам МВД перевернулась лодка с чиновниками, их смартфоны оказались в воде и намокли. Специалисту BfV было поручено починить аппараты. Судя по всему, он скопировал данные с устройств и передал их Отту. Отмечается, что этот специалист также находится под следствием.

Переписки из смартфона Клойбмюллера позднее оказались в распоряжении прессы и привели к антикоррупционному расследованию против чиновника. Данные со смартфонов Такача и Майера обнародованы не были. Как отмечает Der Standard, Отт и его сообщники, очевидно, не смогли их взломать и, возможно, именно поэтому решили передать их российской спецслужбе.

Ян Марсалек исчез в июне 2020 года вместе с несколькими миллиардами долларов. Через месяц The Insider и Bellingcat удалось доказать, что мошенник скрывается на территории России или Беларуси и имеет давние связи со спецслужбами.